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ДТП в Харкові: Статус водія Touareg, що проходить як свідок, може змінитися

Неділя, 22 жовтня 2017, 02:43
ДТП в Харкові: Статус водія Touareg, що проходить як свідок, може змінитися

Статус водія Volkswagen Touareg, що проходить як свідок у справі про резонансне ДТП у Харкові, може бути змінено.

Про це заявив начальник управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех на брифінгу 21 жовтня, пише Радіо Свобода.

Бех повідомив, що зараз тривають експертизи, зокрема технічна, за результатами яких можна буде зробити остаточні висновки щодо ступеня винуватості кожного з учасників аварії.

"Це стосується також другого водія в ДТП, який був за кермом Volkswagen", роль якого у виникненні надзвичайної події на дорозі зараз також вивчається слідством. Я не виключаю, що після отримання усіх необхідних даних його статус у кримінальному процесі буде змінено", – сказав Олег Бех.

Він додав, що розслідування ДТП у Харкові буде проводитися "максимально прозоро та об’єктивно".

Начальник обласної поліції пообіцяв поінформувати громадськість про його результати через 10 днів.

Також він зазначив, що поліція чекає відповіді з "державних органів" щодо інформації, що водій Touareg працює в СБУ.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПХарківполіція
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