Гройсман: С "регионалкой" в Геокадастре разберется новый руководитель

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Пятница, 17 ноября 2017, 12:31

Правительство ищет достойного претендента на должность руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопросы к правительству в Верховной Раде 17 ноября.

Так, депутат Сергей Высоцкий обратил внимание на то, что и после увольнения руководителя Госгеокадастра там до сих пор работает "регионалка" Людмила Шемелинец и "наследует коррупционные схемы", введенные во времена Виктора Януковича.

Нардеп также упомянул о приказе №328 от 15 октября 2014 года, из-за которого АТО-шники не могут получить землю, так как Госгеокадастр требует дополнительные документы от них.

Гройсман ответил: "Что касается Геокадастра. Так будет с каждым. Я хочу, чтобы меня все услышали. Прикрывать неэффективность, коррупцию, злоупотребления, давление на людей или на предпринимателей, я не буду. Наоборот я буду бороться с этим явлением".

"К сожалению, у меня не так много полномочий – но я найду способы, чтобы каждого такого руководителя привести к ответственности. Если будет нужна поддержка парламента, то я обращусь с этим и к вам", – сказал он.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы найти качественного руководителя на такую ​​серьезную структуру с тем, чтобы он имел высокую степень доверия", – сказал Гройсман и добавил, что тот руководитель уже сможет увольнять подчиненных.

О предоставлении земли бойцам и ветеранам антитеррористической операции, премьер сказал:

"Я обеими руками поддерживаю предоставление земли участникам АТО. Правительство летом приняло решение о том, чтобы ограничить и сделать невозможной выдачу земельных участков под прикрытием, в том числе, и в этом направлении. Теперь вся земля выдается исключительно на аукционах".

"Если есть конкретные случаи, говорите, мы их публично обработаем, чтобы нам не было стыдно людям смотреть в глаза", – добавил он.

Как известно, 25 октября Кабинет министров уволил с должности исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха. Гройсман призвал возбудить дела против Цвяха и руководителей районных управлений его ведомства.

Людмила Шемелинец является заместителем главы Госгеокадастра.

Алена Рощенко, УП
Темы: Гройсман Кабинет министров кадры земля
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