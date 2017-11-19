Саакашвили заявил, что готов возглавить новое правительство

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что Украине нужна новая власть и новое правительство, которое он готов возглавить.

Об этом Саакашвили заявил на вече, которое состоялось 19 ноября на площади Конституции в ВР.

"Украине нужна новая власть, создание нового правительства, должны вместе создать их, я готов делать это вместе с вами. Должны найти новых людей для нового правительства ... Я готов вместе с вами возглавить этот процесс и готов возглавить это правительство, если нужно", - заявил Саакашвили.

"3 декабря - начало "народного импичмента". ... Мы создали информационные центры в каждом регионе Украины. ... 3 декабря - "час икс", для нас, для них и для страны. Я буду ездить по стране, поднимать людей , без провокаций, мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и кандидатами на конкретные должности, - отметил лидер "РНС".

"До 3 декабря мы ждем, если власть не выполняет наших требований, мы объявляем "народный импичмент", - добавил Саакашвили.

Участие в мероприятии принимают несколько сотен человек, площадь перед ВР заполнена. Со сцены выступали активисты "РНС", народные депутаты Сергей Лещенко и Юрий Деревянко и др.

Как известно, акция под ВР началась с "Всеукраинского сбора" за большую политическую реформу 17 октября. Участники требовали принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Участники акции установили под ВР несколько палаток. 19 октября политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

На "Марше возмущенных", который прошел в Киеве 12 ноября по инициативе Саакашвили, участники требовали принять закон об импичменте до 3 декабря. В случае, если закон не будет принят, будет объявлен "народный импичмент".

Украинская правда