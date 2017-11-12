"Марш возмущенных": Принять закон об импичменте должны до 3 декабря

На Михайловской площади собрались участники "Марша возмущенных", анонсированного лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.

Как сообщает с места события корреспондент УП, на площади собралось несколько сотен человек с флагами Украины и черно-красными.

Как заявил в комментарии УП соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, присутствующий на "Марше", участники акции требуют принять закон об импичменте и создать антикоррупционный суд.

"Даем (власти) время до 3 декабря. Если не примут - собираем людей и объявляем "народный импичмент", - заявил он.

Среди участников также - супруга и сын Саакашвили, нардепы Юрий Деревянко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко.

Во время выступления на импровизированной сцене Саакашвили заявил: "Наши акции реально опасны - но своим мирным характером и для олигархата. Мы реально пытаемся осуществить переворот, но это переворот сознания, а не в государстве".

"Мы пройдем маршем до площади Конституции, и там на вече объявим следующий план действий", - заявил Саакашвили.

Порядок во время мероприятия на Михайловской площади обеспечивает несколько сотен спецназовцев со стороны ул. Большая Житомирская.

Участники "Марша" двинулись с площади в направлении Майдана Независимости и далее - по ул. Институтской, выкрикивая "Импичмент!".

В районе ул. Крещатик количество участников "Марша" достигло примерно 1000 человек.

Дойдя до Администрации президента, участники акции выкрикивали "Барыгу на нары!", "Банду геть!" и выложили на проезжей части из лампадок "Коррупция убивает". По их словам, это - символическое напоминание Петру Порошенко о необходимости бороться с коррупцией.

Также участники акции бросили в полицию несколько зажигалок, но конфикта не произошло: организаторы "Марша" отвели активистов от линии границы полиции.

После акции под АП участники "Марша" двинулись к площади Конституции под Верховной Радой, где состоится очередное вече с участием Саакашвили и других политиков и активистов, участвующих в акции "Всеукраинский сбор".

Участники "Марша возмущенных" прошли от Михайловской площади через АП до площади Конституции под Верховной радой. Все ФОТО - ЭЛЬДАР САРАХМАН

В то же время, по информации Министерства внутренних дел, на акции "Марш возмущенных" собрались около 400 человек, за порядок на мероприятии следят около 300 правоохранителей.

Отметим, вместе с тем на Михайловской площади проходит ярмарка, которая, по словам ее участников, была организована Шевченковским районом, якобы к 80-летию района. Решение о проведении ярмарки было объявлено накануне вечером, а чтобы собрать торговцев, их специально обзванивали.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Участники требовали принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Участники акции установили под ВР несколько палаток. 19 октября политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

Украинская правда