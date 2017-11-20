В Беларуси исчез украинец, директор донецкого завода

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Понедельник, 20 ноября 2017, 12:26

Белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу.  

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил заместитель директора Департамента, начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Посольство Украины в Беларуси обратилось нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который находился в стране с деловой целью", - сообщил Кирилич.

"Посольство просит безотлагательно сообщить о причинах, обстоятельствах задержания, место и условия содержания гражданина Украины", - добавил он.

"Украинская правда" также обратилась за комментарием к руководству завода, однако там отказались комментировать ситуацию. Секретарь ответила, что не может ничего сказать по поводу задержания директора предприятия, а остальное руководство сейчас в командировке, когда вернется - она ​​не знает.

Как известно, 25 октября в Беларуси был задержан украинский журналист Павел Шаройко по подозрению в шпионаже.

Ранее сообщалось, что при неизвестных обстоятельствах в Гомеле исчез украинец Павел Гриб, который позже нашелся в СИЗО Краснодара в РФ, где он содержится по подозрению в терроризме.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе. По его словам, "заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом ничего не стоят, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане".

Яна Миланова, УП
Темы: Беларусь Украина МИД
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