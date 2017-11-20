Посол о заявлениях белорусского КГБ: Идет нагнетание обстановки

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявляет, что не согласен с решением белорусской стороны об объявлении персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Беларуси Игоря Скворцова, но не мог не выполнить этого решения.

Об этом он заявил в комментарии "Радио свобода".

"Когда я находился в здании МИД Беларуси, то мне дали ноту об объявлении Игоря Скворцова персоной нон грата. Я ответил, что не буду отрицать, не могу не выполнить, и в течение определенного времени Игорь Скворцов уехал. Я сказал, что это ерунда, но я должен выполнять", - заявил Кизим.

Он также опроверг заявления белорусского КГБ, которое обвинило задержанного ранее в Минске журналиста "Украинской радио" Павла Шаройко в "шпионаже" и "создании агентурной сети".

"Павел собирал информацию как журналист. И от таких же журналистов принимал информацию или еще от кого-то. Все, кто работал журналистом, знают, как это делается. То, что заявили, что он создал какую-то сеть, то каждый журналист имеет свою сеть. Вот вы мне звоните - я тоже в вашей сети", - сказал посол.

По его словам, Шаройко не мог причинить вред интересам Беларуси.

"Эти шпионские игры меня не радуют. Идет нагнетание обстановки. Меня это удивляет. Не верю, что Павел Шаройко нанес какой-либо ущерб интересам Беларуси. Белорусы - наши братья, как говорит Александр Григорьевич. У нас никогда не было направления деятельности против Беларуси", - сказал он.

Посол добавил, что пока Шаройко защищает государственный адвокат, но его жена будет искать меньше "ангажированного" защитника.

Ранее комитет госбезопасности Беларуси заявил, что задержанный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера.

Также там сообщили, что "координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием советника посольства Украины Беларуси", из-за чего он был объявлен персоной нон-грата.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Корреспондента "Украинского радио" посетил украинский консул.

Шаройко также назначили адвоката.

20 ноября стало известно, что белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу.

Посольство Украины в Беларуси обратилось нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который находился в стране с деловой целью.

Ранее сообщалось, что при неизвестных обстоятельствах в Гомеле исчез украинец Павел Гриб, который позже нашелся в СИЗО Краснодара в РФ, где он содержится по подозрению в терроризме.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе. По его словам, "заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом ничего не стоят, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане".