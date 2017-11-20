Посол про заяви білоруського КДБ: Йде нагнітання обстановки

Посол України в Мінську Ігор Кизим заявляє, що не згоден із рішенням білоруської сторони про оголошення персоною нон ґрата співробітника українського посольства у Білорусі Ігоря Скворцова, але не міг не виконати цього рішення.

Про це він заявив у коментарі "Радіо свобода".

"Коли я перебував у будівлі МЗС Білорусі, то мені дали ноту про оголошення Ігоря Скворцова персоною нон ґрата. Я відповів, що не буду заперечувати, не можу не виконати, і протягом певного часу Ігор Скворцов поїхав. Я сказав, що це нісенітниця, але я повинен виконувати", – заявив Кизим.

Він також заперечив заяви білоруського КДБ, яке звинуватило затриманого раніше в Мінську журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка у "шпигунстві" і "створенні агентурної мережі".

"Павло збирав інформацію як журналіст. І від таких же журналістів брав інформацію або ще від когось. Всі, хто працював журналістом, знають, як це робиться. Те, що заявили, що він створив якусь мережу, то кожен журналіст має свою мережу. Ось ви мені дзвоните – я теж у вашій мережі", – сказав посол.

За його словами, Шаройко не міг завдати шкоди інтересам Білорусі.

"Ці шпигунські ігри мене не радують. Йде нагнітання обстановки. Мене це дивує. Не вірю, що Павло Шаройко завдав якоїсь шкоди інтересам Білорусі. Білоруси – наші брати, як каже Олександр Григорович. У нас ніколи не було напрямку діяльності проти Білорусі", – сказав він.

Посол додав, що поки Шаройка захищає державний адвокат, але його дружина буде шукати менше "заангажованого" захисника.

Раніше комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.

Також там повідомили, що "координацію його розвідувальної діяльність здійснював співробітник Головного управління розвідки Міноборони Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям радника посольства України Білорусі", через що він був оголошений персоною нон-грата.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися.

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

18 листопада кореспондента "Українського радіо" відвідав український консул.

Шаройку також призначили адвоката.

20 листопада стало відомо, що білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу.

Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі у зв'язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував у країні з діловою метою.

Раніше повідомлялося, що при невідомих обставинах у Гомелі зник українець Павло Гриб, який пізніше знайшовся у СІЗО Краснодару в РФ, де його утримують за підозрою у тероризмі.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу. За його словами, "запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом нічого не варті, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни".