У Путина говорят, что боевики сами решат судьбу ОРДЛО

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Среда, 22 ноября 2017, 13:27

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что РФ не вмешивается в дела террористических организаций в оккупированных районах Донбасса.

Об этом он заявил журналистам в среду, передает "Интерфакс".

"Это, скорее, вопрос этих республик, но опять же я не буду ничего комментировать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, мог бы Кремль поддержать объединение "ДНР" и "ЛНР".

По его словам, в Кремле следят за развитием ситуации в Луганске, но не комментируют ее "из-за отсутствия детальной информации".

"Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, просто не обладаю детальной информацией, и было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки", - сказал Песков.

Он  пообещал прокомментировать эту ситуацию, "по мере прояснения и получения информации".

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным

им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.

22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет - люди уезжают из города.

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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.

Темы: "ДНР" "ДНР" ОРДЛО Донбасс Росcия
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