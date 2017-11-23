В деле о коррупции в НАПК фигурируют люди из АП, СБУ и нардеп

В уголовном производстве по возможной коррупции в НАПК фигурируют сотрудники Администрации президента и Службы безопасности Украины, а также нардеп со взяткой в миллион гривен.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в ответе на депутатский запрос Мустафы Найема.

"Детективы НАБУ 10.11.2017 в ЕРДР внесли сведения по заявлению физического лица о возможных фактах совершения ряда коррупционных преступлений преступной группой в составе главы, членов и руководителя департамента НАПК, заместителем руководителя департамента АП, а также заместителем начальника управления в составе центрального аппарата СБУ", - говорится в письме.

Кроме того, в материалах дела зафиксирована взятка в размере 1 миллион гривен от народного депутата за подделку данных в декларации.

По словам Сытника, 10 ноября НАБУ всю информацию относительно дела передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, однако процессуальный руководитель производства был назначен только через пять дней.

Также, отмечает глава бюро, детективы НАБУ дважды направляли в САП ходатайства о проведении неотложных следственных действий, однако в их подписании было отказано из-за якобы необоснованности.

Помимо этого, пишет Сытник, "неизвестными прокурорами" САП дело было переквалифицировано - из особо тяжкого преступления (от 8 до 12) в преступление средней тяжести до 3 -х лет лишения свободы ( со статьи 368 "Взятка" в статью 364 "Злоупотребление властью").

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