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Из дела против НАПК убрали взяточничество

Среда, 22 ноября 2017, 11:56

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала уголовное производство против должностных лиц НАПК с вымогательства взятки на злоупотребление служебным положением.

Об этом сообщает глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в письме руководителю комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции Егору Соболеву.

В частности он пишет, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование против должностных лиц НАПК по ч.4 ст. 368 УК (вымогательство и получение неправомерной выгоды).

По словам Холодницкого, САП изучила материалы НАБУ в этом деле и пришло к выводу, что нет достаточных оснований считать, что здесь имело место именно взяточничество. В то же время, отмечает чиновник, материалы расследования свидетельствуют о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.1 ст. 364 УК), а получение взятки было только дальнейшей целью.

 

"Таким образом, внесенные в Единый реестр досудебных расследований сведения не соответствуют материалам досудебного расследования, поэтому предварительная правовая квалификация расследования уголовного преступления прокурором изменена с ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц - ред.), ч.4 ст.368 на ч.1 ст.364 УК Украины", - пишет он.

Кроме того, отмечает глава САП, для "всестороннего, полного и беспристрастного" расследования дела, а также во избежание потенциального конфликта интересов в деятельности первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, так как он может стать в уголовном производстве потерпевшим, генеральный прокурор Юрий Луценко 17 ноября по ходатайству прокурора САП изменил подследственность в этом производстве за Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, согласно справки по результатам проверки состояния организации работы в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни, которая есть в распоряжении УП, НАПК действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: НАПКАнтикоррупционная прокуратуракриминалскандалвзятка
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