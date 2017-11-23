В деле о коррупции в НАПК фигурируют люди из АП, СБУ и нардеп

В уголовном производстве по возможной коррупции в НАПК фигурируют сотрудники Администрации президента и Службы безопасности Украины, а также нардеп со взяткой в миллион гривен.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в ответе на депутатский запрос Мустафы Найема.

"Детективы НАБУ 10.11.2017 в ЕРДР внесли сведения по заявлению физического лица о возможных фактах совершения ряда коррупционных преступлений преступной группой в составе главы, членов и руководителя департамента НАПК, заместителем руководителя департамента АП, а также заместителем начальника управления в составе центрального аппарата СБУ", - говорится в письме.

Кроме того, в материалах дела зафиксирована взятка в размере 1 миллион гривен от народного депутата за подделку данных в декларации.

По словам Сытника, 10 ноября НАБУ всю информацию относительно дела передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, однако процессуальный руководитель производства был назначен только через пять дней.

Также, отмечает глава бюро, детективы НАБУ дважды направляли в САП ходатайства о проведении неотложных следственных действий, однако в их подписании было отказано из-за якобы необоснованности.

Помимо этого, пишет Сытник, "неизвестными прокурорами" САП дело было переквалифицировано - из особо тяжкого преступления (от 8 до 12 лет тюрьмы) в преступление средней тяжести, предусматривающее до 3 -х лет лишения свободы (со статьи 368 "Взятка" в статью 364 "Злоупотребление властью").

Глава НАБУ рассказал, что за время проведения досудебного расследования детективы допросили троих свидетелей, которые подтвердили факты о совершении преступления, и сообщили о новых существенных обстоятельствах.

Также, по его словам, свидетели рассказали, что в связи с публичной оглаской данных следствия работники Национального агентства по предотвращению коррупции начали "активно уничтожать доказательства своих преступлений".

Кроме того, в ответе НАБУ говорится, что генеральный прокурор Юрий Луценко без изучения материалов дела передал его в Службу безопасности Украины якобы во избежание конфликта интересов. Однако это вызывает опасения у детективов, поскольку в производстве фигурирует сотрудник СБУ, "который лично обеспечил возвращение в НАПК из ГПУ заявления и материалов без их регистрации в ГПУ".

Директор бюро напомнил, что, согласно ч.5 ст.36 КПК, запрещается передавать дела другим органам досудебного расследования, которые уже ведет НАБУ.

Сытник подчеркнул, что в этом деле также существует угроза жизни свидетелей и их близких, поскольку некоторые прокуроры "безответственно используют свои полномочия".

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.



Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, согласно справки по результатам проверки состояния организации работы в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни, которая есть в распоряжении УП, НАПК действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.