Геращенко о видео с заложниками ОРЛО: любая весточка важна

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко называет важным и для власти, и для семей заложников появление видео с военнопленными в ОРЛО.

Об этом она сказала в комментарии журналистам 24 ноября.

"О видео украинских заложников, которых сняли в луганской тюрьме. Я рада тому, что ребята впервые за много месяцев смогли поговорить со своими семьями. Любой шанс, когда они могут дать весточку родным, – это для нас большой праздник, это для нас очень важно и для семей это важно", - сказала Геращенко.

Она также добавила, что все понимают, зачем "все это запускается в сеть, и из этого делается такая непростая история".

"Наше отношение такое: семьи получили сигнал от ребят, увидели их живыми. Это важно. Все остальное остается на совести организаторов этого действия", - сказала Геращенко.

По ее словам, родным украинских пленных не так часто выпадает возможность получить хоть какую-то весть о заложниках.

"У нас есть проблемы с передачей писем и личным общением. Например, те заложники, которые находятся в макеевской колонии, они не имеют права на звонок уже почти 2 года.

И тоже единственный контакт с семьями у них был, когда одна народный депутат забежала с камерами в тюрьму, поснимала все это и выложила в эфир. Только рвали сердце семьям, но с другой стороны – семьи могли увидеть ребят", - сказала Геращенко.

Она отметила, что власти серьезно работают над тем, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников и "чтобы все это нам удалось сделать до нового года".

Как известно, ранее Геращенко заявила, что боевики держат в заложниках 162 украинца.

22 ноября Геращенко сообщала, что среди 158 заложников, которых удерживают боевики на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, есть 10 женщин.

15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Также сообщалось, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Позднее лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко подыграл Путину и Медведчуку в вопросе обмена пленными с Киевом. Он заявил, что "обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли".

16 ноября главарь ОРЛО Игорь Плотницкий поручил проверить состояние пленных перед передачей их украинской стороне.

После этого появилось видео, на котором утверждается, что украинские военнопленные в ОРЛО общаются с членами своих семей и близкими.

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