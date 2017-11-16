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Захарченко подыграл Путину и Медведчуку в вопросе обмена

Четверг, 16 ноября 2017, 07:55

Лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко согласен с позицией президента России Владимира Путина по вопросу обмена пленными с Киевом.

Об этом он заявил "РИА Новости", комментируя телефонный разговор с Путиным, который состоялся 15 ноября.  

"Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли", – сказал Захарченко.

Он утверждает, что в начале конфликта якобы по доброй воле отпускал пленных: "В 2014 году, когда украинские военнослужащие сдавались к нам в плен сотнями, я неоднократно передавал их родителям и женам в обмен на обещание не возвращаться на войну".

По его словам, в войне победит тот, "кто сохранит человеческий облик".

Захарченко также утверждает, что боевики "ДНР" всегда гуманно относились к пленным силовикам, а Киев не раз передавал пленных, к которым якобы применяли пытки и которым не оказывали должную медицинскую помощь.

Накануне кум Путина Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе и ждет от пророссийских боевиков освобождения более 70 человек до Нового года.

Он отметил, что 15 ноября исполняется ровно 14 месяцев с тех пор, как не проходят обмены пленными между Киевом и "республиками" Донбасса. По словам Медведчука, у Украины возникли сложности в выполнении принципа "всех на всех", так как нельзя отпустить тех, кого подозревают в особо тяжких преступлениях.

После встречи с Медведчуком Путин обсудил его инициативу в телефонном разговоре с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона в Минске не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни.

Темы: пленныеДНРДонбассПутинМедведчук
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