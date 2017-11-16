После разговора с Путиным в ОРЛО бросились проверять здоровье заложников

Главарь ОРЛО Игорь Плотницкий поручил проверить состояние пленных перед передачей их украинской стороне.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

Отмечается, что он дал поручение руководителю рабочей группы так называемой "ЛНР" по обмену заложниками Ольге Кобцевой проверить условия содержания украинских узников, нужна ли им медицинская помощь, чтобы "их состояние было удовлетворительное".

Также в сепаратистском издании сообщают, что подобное решение Плотницкий принял после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 15 ноября.

Там отметили, что готовы передать Украине 74 пленных в обмен на 306 своих.

В свою очередь представитель контактной группы от Украины Ирина Геращенко ранее говорила о передаче другой стороне 313 человек. По ее словам, в ОРДЛО подтвердили наличие лишь 88 украинских пленных из списка 157, запрашиваемых Киевом.

В ОРЛО заявили, что "госпожа Геращенко не владеет до конца всей информацией".

Как известно, 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Также сообщалось, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Позднее лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко подыграл Путину и Медведчуку в вопросе обмена пленными с Киевом. Он заявил, что "обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли".