Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОРЛО показали видео с заложниками, которых готовы обменять

Среда, 22 ноября 2017, 22:21

В сети появилось видео, на котором утверждается, что украинские военнопленные в ОРЛО общаются с членами своих семей и близкими.

Видео опубликовала "Новая газета".

"После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий распорядился дать возможность пленным украинским военным поговорить с членами их семей по телефону", - пишет издание.

Все разговоры людей, которые указаны на видео, как украинские военнопленные, снятые и смонтированные на видео. Все эти люди в телефонных разговорах сообщали, что у них "все нормально" и что "они ждут обмена".

"Руководство Луганская готово нас обменять. Я жив, здоров, со мной все хорошо", - сообщает, как указано на видео, Сергей Гладкий.

"Привет, Марина, это я, Анатолий. Передай всем привет, скажи я в Луганске, все нормально, здоров. Скоро, даст Бог, буду дома", - сказал Анатолий Кучер.

Кроме них, на видео еще четыре человека - Владислав Лактионов, Александр Ищук, Валентин Богдан и Артем Крин. Все они сказали по телефону, что ОРЛО готовит их к обмену.

Как известно, 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Также сообщалось, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Позднее лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко подыграл Путину и Медведчуку в вопросе обмена пленными с Киевом. Он заявил, что "обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли".

16 ноября главарь ОРЛО Игорь Плотницкий поручил проверить состояние пленных перед передачей их украинской стороне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОДонбассАТОвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
Все новости...
Реклама: