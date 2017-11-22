ОРЛО показали видео с заложниками, которых готовы обменять

В сети появилось видео, на котором утверждается, что украинские военнопленные в ОРЛО общаются с членами своих семей и близкими.

Видео опубликовала "Новая газета".

"После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий распорядился дать возможность пленным украинским военным поговорить с членами их семей по телефону", - пишет издание.

Все разговоры людей, которые указаны на видео, как украинские военнопленные, снятые и смонтированные на видео. Все эти люди в телефонных разговорах сообщали, что у них "все нормально" и что "они ждут обмена".

"Руководство Луганская готово нас обменять. Я жив, здоров, со мной все хорошо", - сообщает, как указано на видео, Сергей Гладкий.

"Привет, Марина, это я, Анатолий. Передай всем привет, скажи я в Луганске, все нормально, здоров. Скоро, даст Бог, буду дома", - сказал Анатолий Кучер.

Кроме них, на видео еще четыре человека - Владислав Лактионов, Александр Ищук, Валентин Богдан и Артем Крин. Все они сказали по телефону, что ОРЛО готовит их к обмену.

Как известно, 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Также сообщалось, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Позднее лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко подыграл Путину и Медведчуку в вопросе обмена пленными с Киевом. Он заявил, что "обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли".

16 ноября главарь ОРЛО Игорь Плотницкий поручил проверить состояние пленных перед передачей их украинской стороне.