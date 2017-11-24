Боевики держат в заложниках 162 украинца – Геращенко

По последним данным, боевики на временно оккупированных территориях держат в заложниках 162 гражданина Украины.

Об этом заявила журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко 24 ноября.

"На сегодня у нас увеличивается количество заложников, в первую очередь за счет проукраинских граждан, которые остаются на оккупированных территориях. Согласно последней информации, полученной мной от центра по освобождению заложников СБУ, общее количество заложников на сегодня 162 человека. Это гражданские, военные, мужчины и женщины, среди них есть и журналист, и 3 волонтера", - сказала Геращенко.

Она уточнила, что это те люди, родственники которых обратились в СБУ, чтобы их родных разыскивали, включили в соответствующие списки и работали над освобождением.

"Из этого списка в 162 человека нам удалось установить местонахождение 94 украинцев. Хотя представители ОРДЛО подтверждают меньше людей, но мы настаиваем, что знаем местонахождение 94-х", - сказала Геращенко.

По словам заместителя председателя Верховной Рады, Украина была готова передать за этих 94 человек 313 граждан.

"Более 4 месяцев мы вели эти переговоры. Но потом было сделано другое предложение (озвученное Медведчуком – ред.). Подобные вещи не делаются экспромтом, конечно, это была инициатива, озвученная после соответствующих консультаций с украинской властью и чрезвычайно серьезной работы", - сказала Геращенко.

Она отказалась называть конкретные цифры, фамилии или даты, но выразила надежду, что обмен состоится до нового года.

"Мы очень надеемся, что до конца года должны быть эти положительные новости", - сказала Геращенко.

По ее словам, на 29 ноября запланирована очень важная встреча в Минске в гуманитарной группе.

"Где, я очень надеюсь, украинская сторона сделает все для того, чтобы мы вышли на конкретную дату освобождения", - подытожила Геращенко.

Как известно, 22 ноября Геращенко сообщала, что среди 158 заложников, которых удерживают боевики на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, есть 10 женщин.

15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Также сообщалось, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Позднее лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко подыграл Путину и Медведчуку в вопросе обмена пленными с Киевом. Он заявил, что "обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли".

16 ноября главарь ОРЛО Игорь Плотницкий поручил проверить состояние пленных перед передачей их украинской стороне.

После этого появилось видео, на котором утверждается, что украинские военнопленные в ОРЛО общаются с членами своих семей и близкими.

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