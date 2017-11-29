В Минске договорились об обмене пленными – спикер Кучмы

На переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков", - написала она.

По словам Олифер, стороны также договорились "в кратчайшие сроки" согласовать процедуру и дату обмена, исходя из стремления осуществить этот обмен до новогодних и рождественских праздников.

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