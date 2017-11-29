Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук говорит, что будет два этапа обмена пленными

Среда, 29 ноября 2017, 13:48

Обмен пленными между украинскими властями и боевиками Донбасса будет проходить в два этапа – первый может состояться до новогодних праздников.

Об этом участник переговоров об обмене, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил журналистам в Минске, сообщает ZN.ua.

"Мы нацелены на то, что до новогодних и рождественских праздников, как это и было заявлено, мы должны освободить этих 306 человек. Сегодня осталась подготовительная работа", – сказал он.

Медведчук отметил, что в оккупированных Луганске и Донецке уже готовы выдать в обмен 74 пленных.

"После этой готовности мы определим дату, время и место передачи освобождаемых с каждой из сторон лиц", – заявил он.

Медведчук отметил, что речь идет как о военнопленных, так и о гражданских лицах.

По его словам, после реализации первого этапа обмена по принципу "всех на всех", будет проведена работа по организации второго этапа, в ходе которого Украина должна будет освободить оставшихся 80 человек, а другая сторона – оставшихся 20 человек.

29 ноября в Минске встретится Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, Киев надеется обсудить освобождение пленных.

Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями "ЛНР" и "ДНР" инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле "306 на 74".

Позже Медведчук заявлял, что смена власти в ОРЛО не помешает обмену пленными.

Он также объяснял, что Украина не может выдать всех задержанных, ведь некоторые из них еще находятся под следствием или под судом.

Обмен "всех на всех" уже 14 месяцев, как заблокирован, поэтому сейчас речь идет о частичном "пропорциональном" обмене.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что Киев не может отпустить тех, кто не подпадает под действие Минских соглашений, – например, "беркутовцев", подозреваемых в убийствах на Майдане в 2014 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныезаложникиМедведчукДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
пленные
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Последние новости
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
Все новости...
Реклама: