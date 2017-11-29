Медведчук говорит, что будет два этапа обмена пленными

Обмен пленными между украинскими властями и боевиками Донбасса будет проходить в два этапа – первый может состояться до новогодних праздников.

Об этом участник переговоров об обмене, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил журналистам в Минске, сообщает ZN.ua.

"Мы нацелены на то, что до новогодних и рождественских праздников, как это и было заявлено, мы должны освободить этих 306 человек. Сегодня осталась подготовительная работа", – сказал он.

Медведчук отметил, что в оккупированных Луганске и Донецке уже готовы выдать в обмен 74 пленных.

"После этой готовности мы определим дату, время и место передачи освобождаемых с каждой из сторон лиц", – заявил он.

Медведчук отметил, что речь идет как о военнопленных, так и о гражданских лицах.

По его словам, после реализации первого этапа обмена по принципу "всех на всех", будет проведена работа по организации второго этапа, в ходе которого Украина должна будет освободить оставшихся 80 человек, а другая сторона – оставшихся 20 человек.

29 ноября в Минске встретится Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, Киев надеется обсудить освобождение пленных.

Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями "ЛНР" и "ДНР" инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле "306 на 74".

Позже Медведчук заявлял, что смена власти в ОРЛО не помешает обмену пленными.

Он также объяснял, что Украина не может выдать всех задержанных, ведь некоторые из них еще находятся под следствием или под судом.



Обмен "всех на всех" уже 14 месяцев, как заблокирован, поэтому сейчас речь идет о частичном "пропорциональном" обмене.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что Киев не может отпустить тех, кто не подпадает под действие Минских соглашений, – например, "беркутовцев", подозреваемых в убийствах на Майдане в 2014 году.