В Минске договорились об обмене пленными – спикер Кучмы

В среду на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков", - написала она.

По словам Олифер, стороны также договорились "в кратчайшие сроки" согласовать процедуру и дату обмена, исходя из стремления осуществить этот обмен до новогодних и рождественских праздников.

Кроме того, по ее словам, на заседании подгруппы по безопасности в Минске украинская сторона обратила внимание участников на поведение наблюдателя СММ ОБСЕ, который дружески здоровался и общался с боевиком ОРЛО.

"Такое поведение мы считаем неприемлемым, так же, как и улыбки представителей ОРЛО, которыми сопровождался процесс передачи тел погибших бойцов", - отметила пресс-секретарь.

Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями "ЛНР" и "ДНР" инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле "306 на 74".

По словам Медведчука, обмен пленными между украинскими властями и боевиками Донбасса будет проходить в два этапа – первый может состояться до новогодних праздников.



Обмен "всех на всех" уже 14 месяцев как заблокирован, поэтому сейчас речь идет о частичном "пропорциональном" обмене.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что Киев не может отпустить тех, кто не подпадает под действие Минских соглашений, – например, "беркутовцев", подозреваемых в убийствах на Майдане в 2014 году.