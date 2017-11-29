Попов о мотивах своего сына: Те деньги ему не нужны были

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Попов считает, что его сыном при ограблении магазина руководили хулиганские мотивы, и будет проводить с ним воспитательные беседы.



Об этом он сказал журналистам после заседания в Оболонском районном суде Киева 29 ноября.



"Мотивы даже для меня непонятны. У меня только матерные слова на уме, когда я думаю об этих мотивах... Понятно, что деньги ему не нужны были. Они не миллионы там какие-то искали. Бравада… Я бы их оценил не юридическим термином квалификации как хулиганские", – отметил Попов.



Нардеп также спрогнозировал "непростой разговор" вечером.



По словам Попова, с другим подростком, который участвовал в ограблении - Владиславом - до этого эпизода семья знакома не была.



Также родители обоих подростков не разговаривали между собой, чтобы их "не заподозрили в каком-либо нарушении".



Как сообщалось, 29 ноября суд отказался арестовать и отпустил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца сына нардепа Игоря Попова, 14-летнего Богдана, который совершил разбойное нападение на магазин.

Как известно, полиция расследует уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.



Отмечается, что злоумышленники во время грабежа "угрожали продавцам и посетителям оружием" и из кассы забрали 2 тысячи гривен.