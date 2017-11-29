Попов про мотиви свого сина: Ті гроші йому не потрібні були

Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Попов вважає, що його сином при пограбуванні магазину керували хуліганські мотиви, та буде проводити з ним виховні бесіди.

Про це він сказав журналістам після засідання в Оболонському районному суді Києва 29 листопада.

"Мотиви навіть для мене незрозумілі. В мене тільки матюки є, коли я думаю про ці мотиви… Зрозуміло, що ті гроші йому не потрібні були. Вони ж не мільйони там якісь шукали. Бравада... Я би їх оцінив не юридичним терміном кваліфікації як хуліганські", – зазначив Попов.

Нардеп також спрогнозував "непросту розмову" ввечері.

За словами Попова, з іншим підлітком, який брав участь у пограбуванні – Владиславом – до цього епізоду родина знайома не була.

Також батьки обох підлітків не розмовляли між собою, щоб їх "не запідозрили у якомусь порушенні".

Як повідомлялося, 29 листопада суд відмовився заарештувати і відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана.

Як відомо, поліція розслідує кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні.

Відзначається, що зловмисники під час грабежу "погрожували продавцям та відвідувачам зброєю" і з каси забрали 2 тисячі гривень.