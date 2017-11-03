НАБУ покупало у Литвина, который проходит по "делу рюкзаков", не только костюмы

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Пятница, 3 ноября 2017, 11:29

Национальное антикоррупционное бюро закупило у Владимира Литвина, который проходит по делу "рюкзаков Авакова", рубашки под бронежилеты на сумму почти 340 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные публичных закупок Prozorro.

 
фото с facebook Владимира Литвина 

НАБУ приобрело 220 рубашек на общую сумму 339 тысяч 165,2 гривны.

Согласно обнародованной информации, закупка состоялась, когда Литвин уже проходил по "делу рюкзаков".

Договор на поставку заключили 12 апреля.

Срок действия по этому договору – с 12 апреля по 31 декабря 2017 года.

Как известно, харьковчанин Владимир Литвин, который в 2014 году был руководителем ИТ-компании "Turboseo", был задержан по делу о хищении средств при закупке так называемых "рюкзаков Авакова" для Нацгвардии в 2014-2015 годах.

31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по этому делу. 

Позже стало известно о задержании сына Авакова, экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и еще одного физического лица.

По данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным был Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

Позже стало известно, что НАБУ покупало спортивные костюмы у Владимира Литвина.

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Темы: НАБУ Аваков
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