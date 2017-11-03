СБУ уничтожила оригинал видео с "рюкзаками Авакова" – источник

Служба безопасности уничтожила оригинал видео скрытой съемки из кабинета экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, которое фигурирует в деле "рюкзаков Авакова".



Об этом, со ссылкой на информированный источник в МВД, говорится в статье "Рюкзак наполовину пуст, или НАБУ между Порошенко и Аваковым".



Как рассказывают приближенные к Авакову источники, министр уверен, что "дело рюкзаков" развалится в суде, так как подозрение в основном базируется на монтированном видео.



"А оригинала не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали", – убеждают у министра МВД.



"А без первоначального видео доказать, что на смонтированном видео правда, а что монтаж – невозможно", – добавил собеседник из окружения Авакова.

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Как известно, 31 октября 2017 года НАБУ пришло с обысками к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины для Нацгвардии в 2014 году.

Впоследствии НАБУ задержало 3 человек по подозрению в растрате средств в деле о "рюкзаках Авакова".

В частности, сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков – харьковчанина Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".

1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

Чеботаря и Литвина тоже освободили под личное обязательство и обязали одеть электронный браслет.

