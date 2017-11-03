Сытник предупредил Авакова о задержании сына - источники

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник предупредил главу МВД Арсена Авакова об обысках и задержании его сына.

Об этом говорится в статье "Рюкзак наполовину пуст, или НАБУ между Порошенко и Аваковым".

О том, что руководители НАБУ коммуницировали с Аваковым, УП рассказали информированные источники в НАБУ, САП и МВД.

В НАБУ утверждают, что для них "стало большой неожиданностью, что прокурорские подписали подозрение в понедельник".

"У нас нет сомнений, что на Холодницкого повлиял "первый". Он (Сытник - ред.) ему (Авакову - ред.) писал, но встретиться и переговорить в понедельник они так и не смогли", - признался собеседник в руководстве НАБУ.

У Сытника такую ​​позицию объясняют тем, что Аваков последний, кто реально помогал детективам Бюро.

Поэтому в НАБУ и считают все произошедшее "тонкой игрой президентской администрации".

"Единственные, с кем мы не воевали, был Аваков и его министерство. Они серьезно помогали нам в оперативной работе - номера прикрытия и другие вещи Аваков закрывал. А теперь получается, что мы воюем со всеми, мы в этой истории потеряли последнего союзника", - рассказал источник в НАБУ.

У Авакова также подтвердили непубличное сотрудничество с НАБУ.

"Сытник два дня перед обысками провел у Авакова, и они договаривались о варианте закона об антикоррупционном суде.

"Аваков сам ему предложил продавить с Яценюком этот вопрос на встрече с Порошенко. А на следующий день Сытник звонит и говорит: "Это не мы". Ясно, что теперь Аваков с ним не говорит", - рассказывают в окружении министра.

В то же время, тот факт, что Сытник сам рассказал Авакову об обысках, очень возмутил руководство САП.

"Ну это же ни в одни ворота не лезет! Когда готовятся задержания Павловского (заместитель министра обороны - УП), Сытник предупреждает Полторака.

Когда задерживают сына - звонит Авакову. Как это возможно? Это такое у нас партнерство?" - возмутился информированный источник в САП.

Как известно, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. В тот же день он был задержан.

По версии следствия, в 2015 году Аваков-младший и еще два человека были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше средне рыночной.

Ранее сообщалось, что 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД.

Президент якобы был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.

Позже Аваков заявил, что никакого конфликта из-за палаток под Верховной Радой у него с Порошенко не возникало.