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Между Порошенко и Аваковым произошел скандал из-за палаток под Радой

Пятница, 20 октября 2017, 11:46
Между Порошенко и Аваковым произошел скандал из-за палаток под Радой

Президент Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом.

Об этом говорится в статье ""Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко".

По данным УП от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД.

Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.

Президент обвинил Авакова, что это тот позволил появиться палаточному городку.

У главы МВД были свои аргументы, мол, выбирая между кровавой дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее.

По данным УП, 19 октября вечером Аваков снова был у Порошенко на Банковой.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрались несколько тысяч митингующих за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

19 октября Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности.

Но все три законопроекта о выборах в Верховную Раду нардепы провалили.

Вечером 19 октября активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.

Политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили, что будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга начали выходить из акции.

Украинская правда 

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Темы: АваковПорошенкоакциимитинги
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