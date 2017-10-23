Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков заверяет, что не ругается, а дружит с Порошенко

Понедельник, 23 октября 2017, 13:26

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что никакого конфликта из-за палаток под Верховной Радой у него с президентом Петром Порошенко не возникало.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"На самом деле обсуждения, естественно, были, но никакого конфликта с президентом Украины у меня нет. Мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и, я бы сказал, товарищеские", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

В то же время Аваков подчеркнул, что имеет свою точку зрения по ряду вопросов, и его мнение может вызывать у президента и других чиновников желание подискутировать.

"И эти обсуждения не происходят гладко, но они происходят абсолютно в рамках нормальной рабочей дискуссии. И такого как "ах, они поругались и друг в друга бросили стакан воды" нет", - резюмировал он.

Как сообщалось, Порошенко и Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом.

По данным УП от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД.

Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.

Подробнее читайте в статье "Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко"

Евгений Кизилов, УП

Темы: АваковПорошенкоВерховная Радамитингискандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: