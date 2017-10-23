Аваков заверяет, что не ругается, а дружит с Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что никакого конфликта из-за палаток под Верховной Радой у него с президентом Петром Порошенко не возникало.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"На самом деле обсуждения, естественно, были, но никакого конфликта с президентом Украины у меня нет. Мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и, я бы сказал, товарищеские", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

В то же время Аваков подчеркнул, что имеет свою точку зрения по ряду вопросов, и его мнение может вызывать у президента и других чиновников желание подискутировать.

"И эти обсуждения не происходят гладко, но они происходят абсолютно в рамках нормальной рабочей дискуссии. И такого как "ах, они поругались и друг в друга бросили стакан воды" нет", - резюмировал он.

Как сообщалось, Порошенко и Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом.

По данным УП от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД.

Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.

Подробнее читайте в статье "Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко"

Евгений Кизилов, УП