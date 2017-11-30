Луценко: Агенты НАБУ не проходили никаких конкурсов

Агентами НАБУ являются люди, которые вопреки закону не проходили конкурс, но при этом работают, имеют доступ к секретным документам и прослушивают людей.

Об этом на брифинге 30 ноября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Очень интересно, кто он (задержанный агент НАБУ – ред.). Во время законного прослушивания того, как планируются операции НАБУ, я с удивлением узнал, что агентами НАБУ, штатными негласными сотрудниками, являются люди, которые вопреки закону не проходили конкурс, не допущены к секретной информации, но которые при этом используют прослушивающие устройства и читают негласные данные, которые носят гриф "секретно"", - сказал Луценко.

Он добавил, что указал на эту проблему, когда ранее в этот день общался с руководством НАБУ.

"Вопрос в том, что я верил – и все вырыли, – что все работники НАБУ прошли через большое чистилище конкурсов. Оказывается, вовсе нет ", - возмутился Луценко.

"Десятки из них работают как негласные штатные сотрудники, получают зарплаты, проводят соответствующие оперативные совещания, допущены к соответствующим секретным документам вообще без публичного законом определенного порядка", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.



По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.