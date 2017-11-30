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Чиновница ГМС говорит, что не знала, что под нее подкапывается НАБУ

Четверг, 30 ноября 2017, 09:39
Чиновница ГМС говорит, что не знала, что под нее подкапывается НАБУ

Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова уверяет, что не знала о том, что Национальное антикоррупционное бюро проводит спецоперацию.

Комментируя заявление НАБУ, она заявила на брифинге:

"Я могу сказать однозначно, что я подавала заявление (о взятке – ред.) самостоятельно. У меня в заявлении указано, что это Сергей Титенков – представитель Арабского инвестиционного фонда Мубадала. Я совершенно не знала, что он является представителем или сотрудником Национального антикоррупционного бюро".

"Если в процессе проведения в течение месяцев уже под контролем Службы безопасности и Генеральной прокуратуры соответствующих мероприятий по результатам рассмотрения моего заявления правоохранительным органам стало известно, что работники НАБУ в этом участвуют – мне об этом не было известно до вчерашнего дня, когда после задержания у Сергея Титенкова, к моему удивлению, обнаружили специальные технические средства", – добавила Пимахова.

Она заверила: "Я буду отвечать за свои слова и я готова к этому. Я подавала заявление, как законопослушный гражданин, который пришел на должность, пройдя конкурс".

"Я прошла испытательный срок и назначена на 5 лет. У меня честная позиция по отношению к исполнению своих обязанностей. Я хочу воспитывать своих детей и иметь нормальную спокойную жизнь. Поэтому я подала такое заявление (в СБУ – ред.) – совершенно самостоятельно, инициативно, на человека, имевшего установочные данные Сергей Титенков", – сказала Пимахова.

"Я готова нести ответственность и имею соответствующие доказательства того, что я заявляю", – заверила она.

Она хочет, чтобы другие госслужащие не боялись подавать заявления, если им будут предлагать взятку. "Потому что они будут волноваться за свою жизнь и жизни своих семей после таких заявлений НАБУ, что это была спецоперация", – считает Пимахова.

Она добавила, что ночь на 30 ноября провела в Генеральной прокуратуре, где давала показания в качестве свидетеля.

По словам чиновницы Миграционной службы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Титенков (он же Боярский) вышел на нее, и они подружились.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

Как известно, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Алена Рощенко, УП
Темы: НАБУвзятка
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