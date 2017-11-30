Чиновница ГМС рассказала о дружеских отношениях со спецагентом НАБУ

Первый заместитель председателя государственной миграционной службы Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ о предложении ей взятки.

Об этом она заявила на брифинге в четверг в Киеве.

По ее словам, с представителем НАБУ она познакомилась в Запорожье, когда ее родственник продавал транспортное средство, объявление о продаже которого было размещено в СМИ.

Пимахова рассказала, что в Запорожье приехали лица, которые хотели приобрести транспортное средство. На встречу пришел человек, представившийся водителем, который работает в инвестиционной компании и сказал, что его устраивают условия продажи имущества.

"При этом он отметил, что окончательное решение примет его руководитель, который придет через несколько часов, а сейчас, якобы находился на встрече с губернатором Запорожской области", - рассказала чиновница.

"Так и произошло. Пришел человек, представившийся руководителем офиса в Украине арабского инвестиционного фонда, который приехал открывать в Украине соответствующее представительство. Сказал, что водитель не правильно понял цель приобретения микроавтобуса, и что ему он необходим для аренды", - добавила Пимахова.

Она отметила, что микроавтобус у ее родственника так и не был приобретен, но она подружилась с этим человеком.

По ее словам, они общались несколько месяцев и отношения были очень дружны. Мужчина, представившийся Сергеем Титенковым, знал, что она самостоятельно воспитывает двоих детей и все время предлагал помощь.

"Он постоянно настаивал на встречах, звонил мне, спрашивал как дела, как дети. Когда я говорила, что болею, предлагал привезти лекарства, помочь с транспортом или деньгами. Но я ни разу не воспользовалась этими предложениями", - отметила Пимахова.

Она добавила, что за несколько месяцев общения он попросил ее помочь легализовать некоторых иностранных лиц на территории Украины. И предложил денежное вознаграждение.

"Я ему сказала, что за такие действия законом предусмотрена ответственность и он мне ответил, что будет обращаться для решения своего вопроса к другим лицам", - рассказала представительница ГМС.

"После этого я совершенно самостоятельно обратилась с соответствующим заявлением в Службу безопасности Украины с информацией о том, что мне, как государственному служащему, заместителю руководителя ГМС, предложено взятку от представителя иностранной инвестиционной компании, который имеет установочные данные Сергей Титенков, в содействии в решении вопроса незаконной легализации иностранцев в Украине", - сказала Пимахова.

По ее словам, в течение нескольких месяцев были проведены определенные действия СБУ и ГПУ, после чего, 29 ноября в 18.40, СБУ задержала Титенков при попытке "планово" передать ей взятку в размере 15 тысяч долларов.

"В момент задержания мне стало известно, что у него было изъято определенные технические средства, а также, что он имеет другие установочные данные на имя - Сергей Боярский и является представителем или агентом НАБУ", - добавила она.

Пимахова отметила, что это ее поразило, так как ранее она не подозревала, что это сотрудник НАБУ.

Как известно, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.



По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.