Луценко: Агенти НАБУ не проходили жодних конкурсів

Агентами НАБУ є люди, які всупереч закону не проходили конкурсу, але при цьому працюють, мають доступ до таємних документів і прослуховують людей.

Про це на брифінгу 30 листопада заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Дуже цікаво, хто він (затриманий агент НАБУ – ред). Під час законного прослухування того, як плануються операції НАБУ, я з подивом дізнався, що агентами НАБУ, штатними негласними співробітниками, є люди, які всупереч закону не проходили конкурс, які не допущені до секретної інформації, але які при цьому використовують прослуховуючі пристрої і читають негласні дані, котрі носять гриф "секретно"", - сказав Луценко.

Він додав, що вказав на цю проблему, коли раніше цього дня спілкувався з керівництвом НАБУ.

"Питання в тому, що я вірив – і всі вирили, – що всі працівники НАБУ пройшли через велике чистилище конкурсів. Виявляється, зовсім ні", - обурився Луценко.

"Десятки з них працюють як негласні штатні співробітники, отримують зарплати, проводять відповідні оперативні наради, допущені до відповідних секретних документів взагалі поза публічним законом визначеним порядком", - підкреслив генпрокурор.

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.