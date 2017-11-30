Переселенцы вынуждены возвращаться в ОРДЛО из-за нехватки денег - ООН

С уменьшением температуры на востоке Украины много переселенцев, в том числе пожилого возраста, вынуждены возвращаться в свои дома в ОРДЛО из-за отсутствия работы и денег для аренды жилья.

Об этом сообщает Международная организация миграции ООН.

Отмечается, что МОМ провела опрос. Во время него 70% респондентов-переселенцев рассказали, что возвращаются в свои дома на оккупированных территориях, там как им не надо платить там за аренду жилья.

"Половина внутренних переселенцев, которые возвращаются - это люди в возрасте более 60 лет и большинство из них пенсионеры", - говорится в сообщении.

В МОМ подчеркнули, что это повышает их уязвимость, потому что выплата пенсий зависит от их статуса переселенцев и проживания на территории, неподконтрольной правительству.

Кроме того, почти две трети опрошенных рассказали, что их доходов хватает только на еду. Среднемесячный доход переселенца на неподконтрольной правительству Украины территории составляет около 87 долларов.

Исследование провели исследование методами личного интервью и телефонного разговора в сентябре. В личных интервью приняли участие 1025 переселенцев. Методом телефонного разговора по всей Украине опросили более 4 тысяч человек.

Как известно, в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметили, что до 80% внутренних переселенцев не собираются возвращаться в будущем в свои прежние места проживания, в частности, на Донбасс.

Как известно, Украина занимает девятое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на конец сентября в Украине на учете находилось 1 миллион 592 тысячи 982 переселенца из аннексированного Крыма и зоны АТО.