Переселенцы вынуждены возвращаться в ОРДЛО из-за нехватки денег - ООН

1852 просмотра
Четверг, 30 ноября 2017, 20:59

С уменьшением температуры на востоке Украины много переселенцев, в том числе пожилого возраста, вынуждены возвращаться в свои дома в ОРДЛО из-за отсутствия работы и денег для аренды жилья.

Об этом сообщает Международная организация миграции ООН.

Отмечается, что МОМ провела опрос. Во время него 70% респондентов-переселенцев рассказали, что возвращаются в свои дома на оккупированных территориях, там как им не надо платить там за аренду жилья.

"Половина внутренних переселенцев, которые возвращаются - это люди в возрасте более 60 лет и большинство из них пенсионеры", - говорится в сообщении.

В МОМ подчеркнули, что это повышает их уязвимость, потому что выплата пенсий зависит от их статуса переселенцев и проживания на территории, неподконтрольной правительству.

Кроме того, почти две трети опрошенных рассказали, что их доходов хватает только на еду. Среднемесячный доход переселенца на неподконтрольной правительству Украины территории составляет около 87 долларов.

Исследование провели исследование методами личного интервью и телефонного разговора в сентябре. В личных интервью приняли участие 1025 переселенцев. Методом телефонного разговора по всей Украине опросили более 4 тысяч человек.

Как известно, в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметили, что до 80% внутренних переселенцев не собираются возвращаться в будущем в свои прежние места проживания, в частности, на Донбасс.

Как известно, Украина занимает девятое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на конец сентября в Украине на учете находилось 1 миллион 592 тысячи 982 переселенца из аннексированного Крыма и зоны АТО.

Темы: ОРДЛО Донбасс ООН переселенцы опрос
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На админзданиях в Луганске появились российские флаги – СМИ 30 ноября 2017, 17:37
"Правительство" ОРЛО "отжимает" один из крупнейших металлургических заводов Украины 29 ноября 2017, 22:16
МИД возмущается: Консульство РФ "продает" недвижимость в ОРДЛО 28 ноября 2017, 14:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Филарет не просил РПЦ и Кирилла о помиловании - УПЦ КП
Главные новости дня - за 60 секунд
Трое пострадавших от взрыва в суде Никополя в тяжелом состоянии
Белый дом готовит отставку Тиллерсона с должности госсекретаря США - СМИ
Все новости
такие планы

В Киеве реконструируют Верхний и Нижний Вал

афиша

Дождались: в Киеве впервые выступят Gorillaz

исследование

Завели собаку – будете жить дольше. Шведские ученые знают, что говорят