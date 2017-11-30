Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Переселенці змушені повертатися в ОРДЛО через нестачу грошей – ООН

Четвер, 30 листопада 2017, 19:59

Зі зменшенням температури на сході України багато переселенців, зокрема похилого віку, вимушені повертатися до своїх домівок в ОРДЛО через відсутність роботи та грошей для оренди житла.

Про це повідомляє Міжнародна організація міграції ООН.

Зазначається, що МОМ провела опитування. Під час нього 70% респондентів-переселенців розповіли, що повертаються до своїх домівок на окупованих територіях, бо там їм не треба сплачувати за оренду житла.

"Половина внутрішніх переселенців, які повертаються, - це люди, віком більше 60 років і більшість з них пенсіонери", - йдеться у повідомленні.

У МОМ підкреслили, що це підвищує їхню вразливість, бо виплата пенсій залежить від їхнього статусу переселенців та проживання на території, підконтрольній уряду.

Крім того, майже дві третини опитаних розповіли, що їхніх доходів вистачає лише на їжу. Середньомісячний дохід переселенця на непідконтрольній уряду України території складає близько 87 доларів.

Дослідження провели методами особистого інтерв'ю та телефонної розмови у вересні. У особистих інтерв'ю взяли участь 1025 переселенців. Методом телефонної розмови по всій Україні опитали більше 4 тисяч осіб.

Як відомо, у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб зазначили, що до 80% внутрішніх переселенців не збираються повертатися в майбутньому у свої колишні місця проживання, зокрема, на Донбас. 

Україна займає 9-е місце в світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб. 

Станом на кінець вересня в Україні на обліку перебувало 1 мільйон 592 тисячі 982 переселенці з анексованого Криму та зони АТО.

Теми: ОРДЛОДонбасООНпереселенціопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: