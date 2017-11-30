Переселенці змушені повертатися в ОРДЛО через нестачу грошей – ООН

Зі зменшенням температури на сході України багато переселенців, зокрема похилого віку, вимушені повертатися до своїх домівок в ОРДЛО через відсутність роботи та грошей для оренди житла.

Про це повідомляє Міжнародна організація міграції ООН.

Зазначається, що МОМ провела опитування. Під час нього 70% респондентів-переселенців розповіли, що повертаються до своїх домівок на окупованих територіях, бо там їм не треба сплачувати за оренду житла.

"Половина внутрішніх переселенців, які повертаються, - це люди, віком більше 60 років і більшість з них пенсіонери", - йдеться у повідомленні.

У МОМ підкреслили, що це підвищує їхню вразливість, бо виплата пенсій залежить від їхнього статусу переселенців та проживання на території, підконтрольній уряду.

Крім того, майже дві третини опитаних розповіли, що їхніх доходів вистачає лише на їжу. Середньомісячний дохід переселенця на непідконтрольній уряду України території складає близько 87 доларів.

Дослідження провели методами особистого інтерв'ю та телефонної розмови у вересні. У особистих інтерв'ю взяли участь 1025 переселенців. Методом телефонної розмови по всій Україні опитали більше 4 тисяч осіб.

Як відомо, у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб зазначили, що до 80% внутрішніх переселенців не збираються повертатися в майбутньому у свої колишні місця проживання, зокрема, на Донбас.

Україна займає 9-е місце в світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Станом на кінець вересня в Україні на обліку перебувало 1 мільйон 592 тисячі 982 переселенці з анексованого Криму та зони АТО.