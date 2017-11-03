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Знакомые говорят, что убитому Самарскому угрожали

Пятница, 3 ноября 2017, 09:55

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергей Самарский неоднократно получал угрозы, но не имел охраны.

Об этом в эфире канала "112" сообщила бывшая глава Луганской государственной областной администрации Ирина Веригина.

По ее словам, Самарский ей лично говорил о том, что ему угрожают.

"Раньше Сергей неоднократно получал угрозы, но, насколько мне известно, охраны у него не было", - сказала Веригина.

По ее словам, это не первое нападение на депутата БПП.

"В 2014 году он был похищен. Его пытали, пытались уничтожить. Он находился в подвалах СБУ в то время. Он тогда чудом остался жив ", - сказала экс-глава Луганской ОГА.

Она отметила, что наиболее вероятной причиной покушения на Самарского, стала его патриотическая деятельность.

"Он был известен своей патриотической позицией, много лет противостоял регионалам. Сейчас они снова расправили крылья ", - сказала Веригина.

Также она добавила, что у Самарского была мечта стать мэром Северодонецка. По ее словам, это также могло быть одной из причин его убийства.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, в эфире "112" также заявил, что убийство депутата могло быть по политическим мотивам

"На Луганщине сейчас очень обострилось политическое противостояние. Ситуация просто критическая. Больше года там продолжается конфликт между политиками ", - сказал Тука.

Но он не исключает, что причиной могли стать и бизнес-интересы.

Судя по всему, Самарского убили в 20:15. Он должен был выйти в эфир вместе с заместителем председателя горсовета Григорием Пригебой, рассказал последний каналу "112".

Самарском было 55 лет.

Ранее сообщалось, что вечером 2 ноября был убит председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергей Самарский.

В полиции заявили, что рассматривают несколько версий убийства. Основная - убийство на почве его политической деятельности.

Не исключена версия разбойного нападения и другие версии, связанные с его бизнес-делами, которыми он занимался до депутатства.

Темы: БППЛуганская областьубийство
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