Глава Львовской ОГА одобряет облавы военкоматов на ночные клубы
Председатель Львовской ОГА Олег Синютка не видит нарушений в действиях военных и полицейских, которые в центре Львова провели рейд с целью выявления юношей-уклонистов от службы в ВСУ.
Об этом он сообщил в эфире Львов-ТВ, пишет местное издание "Варианты".
Олег Синютка заметил, что ему не нравится слово "облава", которое использовали некоторые пользователи соцсетей и издания для описания того, что произошло. Он считает, что военные и полиция должны сделать такие акции публичными, максимально их освещать и привлечь к у частию в рейдах журналистов.
Председатель Львовской ОГА убежден, что в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.
"Необходимо сначала выполнить свой долг и отслужить в армии, а потом развлекаться в клубах", - считает Синютка.
Как известно, во Львове в ночь на 4 ноября возле ночного клуба "Парадокс" устроили облаву с участием военных и полиции.
Около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов, в частности студентов и спрашивали, учатся ли они на дневной форме. После предъявления студенческого их отпускали.
При этом проведение рейда подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк. Информации о количестве врученных повесток нет.
Во львовской полиции утверждают, что прибыли к проезду Кривая липа во Львове в ночь с пятницы на субботу на вызов представителей военкомата и военной прокуратуры.
В то же время, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция не помогала военным комиссариатам в облаве во Львове.
Ранее в Киеве в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходил музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.
В полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.
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