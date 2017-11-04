Князев: Полиция не помогает военкоматам в облавах

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция не помогала военным комиссариатам в облаве во Львове.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Глупые военкомы пишут, что вроде с помощью полиции проводят набор в армию. Во Львове поднялась паника: полицейские устраивают облавы, забирают ребят в армию, не позволяя даже чашечку кофе допить", - написал Князев.

"А если серьезно, подобные заявления - это враждебная провокация. Полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил. И тому подобные заявления не соответствуют действительности", - добавил он.

Он также написал, что "заявления о якобы принудительном призыве" - это провокация, направленная на дискредитацию правоохранителей.

"Нами начат ряд спецопераций. В Киеве полиция переведена на усиленный режим несения службы. Нам есть чем заняться", - заверил Князев.

Как известно, во Львове в ночь на 4 ноября возле ночного клуба "Парадокс" устроили облаву с участием военных и полиции.

Около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов, в частности студентов и спрашивали, учатся ли они на дневной форме. После предъявления студенческого их отпускали.

При этом проведение рейда подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк. Информации о количестве врученных повесток нет.

Во львовской полиции утверждают, что прибыли к проезду Кривая липа во Львове в ночь с пятницы на субботу на вызов представителей военкомата и военной прокуратуры.

В Киеве в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходил музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

В полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

Украинская правда