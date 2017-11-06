Умеров рассказал, как его вывезли в Турцию

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал, как россияне пытались заставить его написать письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании и о том, как его вывезли в Турцию.

Об этом Ильми Умеров рассказал в интервью Украинской правде.

В момент, когда он лежал в больнице после гипертонического криза, 12 октября к нему пришли сотрудники ФСБ, которые приехали из Москвы. Они рассказали о договоренности между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Но есть только маленькая формальность, которую необходимо выполнить: написать письмо Путину. Просьба о помиловании. Я категорически отказался", - рассказал Умеров.

После этого сотрудники ФСБ пытались его обмануть.

"Они пытались меня обмануть еще тем, что якобы Ахтем Чийгоз уже написал подобную просьбу. Потом говорили о том, что "вы же понимаете, что это будет не Крым, это будет либо Якутия, или Ямал. А Мустафа с Рефатом шикуют, живут в Киеве, они вас давно уже бросили, забыли, ездят по миру, живут в дорогих отелях, пьют дорогой кофе", - сказал Умеров.

Заместитель председателя Меджлиса отметил, что не видел указа президента и никто не задавал ему никаких условий относительно того, согласен ли он вообще куда-то уезжать.

"Меня обманным путем вытащили из больничной койки, привезли в Симферополь якобы для ознакомления с каким-то указом. То есть чисто формальное предложение было с их стороны, на которое я повелся. Я поверил", - дальше вел Умеров.

Когда его привезли в Симферополь, Умеров понял, что его везут "куда-то не туда". Позже он понял, что его привезли в аэропорт. Его сопровождали два медработника. Также, по словам Умерова, были и представители спецслужб, однако он их не видел.

Позже его попросили подняться на борт самолета, где он увидел Ахтема Чийгоза и полтора десятка людей спортивного телосложения. Умерову запретили общаться с Чийгозом и даже смотреть в его сторону.

Как известно, в пятницу 27 октября освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Украинская правда