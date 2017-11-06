Умеров пояснил, как автономия крымских татар поможет в возвращении Крыма

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал, что официальное признание Украины автономии крымских татар предоставит дополнительные аргументы для возвращения Крыма.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Право на самоопределение - неотъемлемое право любого народа ... В Крыму должна быть как минимум крымскотатарская автономия", - отметил Умеров.

В то же время он подчеркнул, что требования автономии не означают отделение от Украины. Также Умеров отметил, что статус крымских татар, как коренного народа Крыма и Украины присвоенный постановлением, которое не является законодательным актом.

"Поэтому нужно принять закон о статусе крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - считает Умеров.

В случае принятия соответствующей поправки к Конституции, это даст Украине дополнительные аргументы в борьбе за возвращение оккупированного полуострова.

"Можно будет говорить, что мы готовы решать проблемы коренного народа, мы готовы решить вопрос о реализации права на самоопределение, мы готовы и будем решать их проблемы, связанные с ассимиляцией и так далее", - объяснил Умеров.

Как известно, в пятницу 27 октября освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Украинская правда