Замминистра обороны Павловского освободили из-под стражи

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Четверг, 9 ноября 2017, 14:21

Апелляционный суд отпустил из-под домашнего ареста заместителя главы Министерства обороны Игоря Павловского, подозреваемого в растрате бюджетных миллионов.

Об этом сообщил председательствующий судья Денис Масенко, передают "Украинские новости".

"Апелляционную жалобу частично удовлетворить", - огласил он решение суда.

В частности, было отменено решение Соломенского районного суда о домашнем аресте подозреваемого, при этом Павловского обязали не отлучаться из города, где он проживает, без разрешения следователя, сдать загранпаспорта, не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Отмечается, что замминистра отпустили под личное поручительство 2 военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Новая мера пресечения действует до 10 декабря.

Дополняется...

Темы: Минобороны арест суд
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