Суд відпустив Трофименка під особисте зобов’язання

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня відпустив затриманого інвестора компанії "Трейд Комодіті" Володимира Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

Відповідне рішення ухвалила суддя солом‘янського суду Владлена Лазаренко, передає кореспондент УП.

Трофименка відпустили з-під варти у залі суду. Суд зобов‘язав його здати закордонні паспорти і носити електронний засіб стеження.

Строк такого запобіжного заходу - 2 місяці, до 17 грудня.

Як повідомлялося,17 жовтня під час розгляду справи прокурор просив суд або арештувати Володимира Трофименка, або встановити йому заставу розміром понад 149 мільйонів гривень.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

На думку НАБУ і САП, "Трейд Коммодіті" причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко та неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ. Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.