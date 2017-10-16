Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ затримало одного з інвесторів "Трейд Коммодіті"

Понеділок, 16 жовтня 2017, 15:10
НАБУ затримало одного з інвесторів Трейд Коммодіті

Слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Про це УП повідомили у прес-службі компанії.

У прес-службі компанії повідомили, що Трофименка доставили в НАБУ на вулицю Сурікова.

Затримання Трофименка відбулось майже одразу після його спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським, яка відбулася у понеділок вранці.

На прес-конференції Адамовський і Трофименко зокрема звинуватили НАБУ у необґрунтованості кримінальної справи проти "Трейд Коммодіті".

Джерела УП у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі інформацію про затримання Трофименка підтвердили.

УП намагається отримати у НАБУ коментар з цього приводу.

Як відомо, на прес-конференції 16 жовтня Андрій Адамовський заявив, що є інвестором "Трейд Коммодіті та заперечив зв'язок з цією компанією депутата Олександра Грановського.

Адамовський є "багаторічним бізнес-партнером та спільником" нардепа Олександра Грановського, однак сам Грановський свою причетність до "Трейд Коммодіті" заперечує.

На думку НАБУ і САП, "Трейд Коммодіті" причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко та неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ.  Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.  

Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУМінобороникорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: