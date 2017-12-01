Сытник: СБУ сорвала все операции НАБУ под прикрытием

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура преследовали цель сорвать все операции НАБУ, которые проводились под прикрытием, и им это удалось.

Об этом заявил на брифинге в пятницу директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, во-первых, СБУ под руководством ГПУ сорвала спецоперацию НАБУ по выявлению масштабной коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

"Возможность довести операцию до конца утрачена. И сейчас нам остается только оценивать те доказательства, которые уже были собраны на момент срыва этой операции", - отметил директор.

По его убеждению, на самом деле СБУ ставила цель сорвать не только эту операцию НАБУ, но и все другие операции под прикрытием.

"Именно это было главной целью проникновения в конспиративные помещения НАБУ. Эта цель также достигнута - операции, к сожалению, остановлены. И это - аморально", - сказал Сытник.

По его словам, у бюро также есть информация о конспиративных помещениях СБУ, но оно, в отличие от службы, считает их раскрытие недопустимым.

Еще одной целью, говорит директор, было получить данные об агентурной сети нацбюро. Но, отмечает он, этого сделать не удалось.

"Как они ни старались проводить обыски, удерживая по 30 часов работников НАБУ, ломая оборудование, этой цели не достигли", - отметил Сытник.

Кроме того, по его словам, ГПУ и СБУ пытались запугать представителей бюро, но и этого они сделать не смогли.

"Система подбора персонала, которая применяется в антикоррупционном бюро, дала возможность сформировать команду, которая при ограниченных ресурсах имеет моральные качества противодействовать таким диверсиям и атакам", - пояснил он.

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.



По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ завербовала подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

В ЕС уже выступили с требованием, чтобы на НАБУ "не наезжали другие органы".

Евгений Кизилов, УП