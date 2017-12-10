Участники марша под изолятором СБУ заблокировали Roshen
Участники "Марша за импичмент", которые пришли с Майдана под изолятор СБУ в Аскольдовом переулке, заблокировали магазин "Roshen", расположенный на ул. Мазепы рядом с проездом к ИВС.
Об этом с места событий сообщает корреспондент УП.
В субботу магазин работает в обычном режиме, в помещении находятся люди, среди заблокированных есть дети.
Организаторы акции под ИВС обратились к участникам с просьбой сделать коридор, чтобы из магазина могли выйти люди, оставшиеся в помещении.
Позже людей из магазина выпустили, в помещении остались только сотрудники.
Люди скандируют "Порошенко на нары" и бросают в магазин снежки.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.