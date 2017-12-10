Участники марша под изолятором СБУ заблокировали Roshen

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 15:47

Участники "Марша за импичмент", которые пришли с Майдана под изолятор СБУ в Аскольдовом переулке, заблокировали магазин "Roshen", расположенный на ул. Мазепы рядом с проездом к ИВС.

Об этом с места событий сообщает корреспондент УП.

В субботу магазин работает в обычном режиме, в помещении находятся люди, среди заблокированных есть дети.

Организаторы акции под ИВС обратились к участникам с просьбой сделать коридор, чтобы из магазина могли выйти люди, оставшиеся в помещении.

Позже людей из магазина выпустили, в помещении остались только сотрудники. 

Люди скандируют "Порошенко на нары" и бросают в магазин снежки.

 
Фото - Евгений Руденко 

Украинская правда

Темы: Саакашвили Roshen Киев СБУ
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