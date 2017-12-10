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Учасники маршу під ізолятором СБУ заблокували магазин Roshen

Неділя, 10 грудня 2017, 14:47
Учасники маршу під ізолятором СБУ заблокували магазин Roshen

Учасники "Маршу за імпічмент", які прийшли з Майдану під ізолятор СБУ на Аскольдовому провулку, заблокували магазин "Roshen", розташований по вулиці Мазепи поруч з проїздом до ІТТ. Фото

Про це з місця подій повідомляє кореспондент УП. 

У неділю магазин працює у звичайному режимі, у приміщенні перебувають люди, серед заблокованих є діти. 

Організатори акції під ІТТ звернулися до учасників з проханням зробити коридор, щоб ним з магазину могли вийти люди, що залишилися у приміщенні. 

Згодом людей з магазину випустили, у приміщенні залишилися співробітники закладу. 

Люди скандують "Порошенка - на нари" та кидають у магазин сніжки.

Після нетривалого мітингу під ізолятором СБУ лишилася частина мітингарів, решта попрямували до будівлі Генпрокуратури на вулиці Різницькій неподалік від площі Слави.

 
фото - євген руденко

Українська правда 

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Теми: СаакашвіліRoshenКиївСБУ
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