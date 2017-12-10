Учасники маршу під ізолятором СБУ заблокували магазин Roshen
Учасники "Маршу за імпічмент", які прийшли з Майдану під ізолятор СБУ на Аскольдовому провулку, заблокували магазин "Roshen", розташований по вулиці Мазепи поруч з проїздом до ІТТ. Фото
Про це з місця подій повідомляє кореспондент УП.
У неділю магазин працює у звичайному режимі, у приміщенні перебувають люди, серед заблокованих є діти.
Організатори акції під ІТТ звернулися до учасників з проханням зробити коридор, щоб ним з магазину могли вийти люди, що залишилися у приміщенні.
Згодом людей з магазину випустили, у приміщенні залишилися співробітники закладу.
Люди скандують "Порошенка - на нари" та кидають у магазин сніжки.
Після нетривалого мітингу під ізолятором СБУ лишилася частина мітингарів, решта попрямували до будівлі Генпрокуратури на вулиці Різницькій неподалік від площі Слави.
Українська правда