Участники марша под изолятором СБУ заблокировали магазин Roshen
Участники "Марша за импичмент", которые пришли с Майдана под изолятор СБУ на Аскольдовом переулке, заблокировали магазин "Roshen", расположенный на улице Мазепы рядом с проездом к ИВС. Фото
Об этом с места событий сообщает корреспондент УП.
В воскресенье магазин работает в обычном режиме, в помещении находятся люди, среди заблокированных есть дети.
Организаторы акции под ИВС обратились к участникам с просьбой сделать коридор, чтобы из магазина могли выйти люди, оставшиеся в помещении.
Позже людей из магазина выпустили, в помещении остались только сотрудники.
Люди скандируют "Порошенко - на нары" и бросают в магазин снежки.
После непродолжительного митинга под изолятором СБУ осталась часть митингующих, остальные направились к зданию Генпрокуратуры на улицу Резницкую неподалеку от площади Славы.
Украинская правда