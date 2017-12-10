Участники "Марша за импичмент" пришли под ГПУ

7326 просмотров
Воскресенье, 10 декабря 2017, 16:38

Часть участников "Марша за импичмент" пришли от Майдана и изолятора СБУ, где содержится лидер "Руха новых сил" Саакашвили под здание Генпрокуратуры на ул.Резницкой.

Об этом с места события сообщает корреспондент УП.

Во время шествия от ИВС, где состоялся непродолжительный митинг, участники акции выкрикивали "Луценко Юра - продажная шкура", "Свободу политзаключенным".

Под зданием ГПУ собралось около 200 человек, среди присутствующих - представители УНА-УНСО, "Автомайдана", перед участниками акции выступил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Звучат лозунги "Иуда", "Банду геть",  "Мише - свободу, Юру - на нары" и требования освободить Саакашвили и прекратить давление на НАБУ.

 
<div class=
 
все фото - евгений руденко 

Украинская правда

Темы: Саакашвили Луценко Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Участники марша под изолятором СБУ заблокировали магазин Roshen 10 декабря 2017, 15:47
Марш за импичмент пришел к Саакашвили под изолятор СБУ 10 декабря 2017, 15:19
В центре Киева за порядком следят около 1 тысячи правоохранителей 10 декабря 2017, 14:54
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Возле Львова подорвали польский автобус, в МИД считают это провокацией
Украинские биатлонистки завоевали "серебро" на Кубке мира
Участники марша под изолятором СБУ заблокировали магазин Roshen
Марш за импичмент пришел к Саакашвили под изолятор СБУ
Все новости
Лайфхаки

Как получить свой багаж в аэропорту быстрее других

мимими

"Папа всегда рядом". О папочках и их обожаемых маленьких принцессах

зоозащита

Пострадавшего в зоне АТО лебедя реабилитируют в Харькове