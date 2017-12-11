Суд отказался арестовывать Саакашвили

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Понедельник, 11 декабря 2017, 20:10

Печерский районный суд Киева отказался применять на время расследования в отношении экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение вынесла на заседании 11 декабря председательствующая судья Лариса Цокол.

Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о такой мере пресечения.

Отвечая на вопросы журналистов, Саакашвили отметил, что "не имеет президентских амбиций, а имеет целью разрушить нынешнюю олигархическую систему правления" в Украине.

 
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Относительно ближайших планов политик с улыбкой сказал:

пятый день голодаю и поэтому первоочередная цель - поесть".

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд народных депутатов предлагали взять Саакашвили на поруки.

О ходе событий читайте в онлайне, который вела "Украинская правда"

Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Валентина Романенко, УП
Темы: Саакашвили
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