Луценко о делах Саакашвили и Мельника: Никаких истерик

Генеральная прокуратура готова пройти все инстанции для обжалования судебных решений по политику Михэилу Саакашвили и ректору Петру Мельнику, которые считает проявлением демократии.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции, посвященной теме нарушения прав человека в Крыму.



На вопрос "24 канала" он отметил, что тема встречи – другая, но добавил: "Чтобы вы не думали, что я чего-то боюсь, я отвечу".



"Вчера действительно был судный день", – констатировал он и перечислил, что 11 декабря были заслушаны: в киевских судах – свидетели по делу о государственной измене Виктора Януковича; дело против Виктора Януковича, Виталия Захарченко и Александра Якименко по подозрению в даче приказа расстрелять демонстрантов на Майдане; дело одиозного ректора Петра Мельника; а на Луганщине заслушали свидетелей по делу о госизмене Александра Ефремова.



"Еще в одном суде Донецкой области приговорили к 15 годам с конфискацией одного из боевиков "ДНР", который, очевидно, может быть обменян на наших военнопленных", – сказал Луценко.



Он отметил, что Мельник незаконно передал 4 тысячи кв м помещений вуза своей жене – и Высший хозяйственный суд признал это, вернув имущество вузу. Но Бородянский райсуд оправдал экс-ректора.



Генпрокурор добавил, что другой суд не поддержал ходатайство прокуратуры по Саакашвили, который "отказывается сотрудничать со следствием", тогда как его "правая рука" Северион Дангадзе находится под арестом: его зафиксировали "на получении сотен тысяч долларов и евро для организации переворота в Киеве".



"Можно было бы поговорить о плохих судьях, но я как генеральный прокурор не вправе ставить под сомнение основу государства, которой является закон, равный для всех", – сказал он.



"Я не согласен с решением и по Саакашвили, и по Мельнику. Считаю, что мы предоставили достаточно доказательств необходимости принятия в одном случае решения о домашнем аресте, а в другом – осуждения за коррупцию и хищения государственного имущества", – заявил Луценко.



"Мельник – бывший активист Партии регионов, которого я неоднократно резко критиковал. Саакашвили – мой бывший коллега, с которым мы вместе видели будущее и в Грузии, и в Украине, и стояли на двух майданах. Тем не менее, мое личное отношение не должно играть никакой роли. Закон один для всех", – добавил он.



Луценко добавил: "Оба они, с моей точки зрения, перешли красную линию. Один разворовывал государство, другой брал деньги у преступной организации, которая подозревается в хищении в особо крупных размерах, и использовал эти средства на организацию свержения власти неконституционным способом".



"Далее будут апелляционные суды. Мы уверены, что в апелляции мы приведем достаточные доказательства и по Мельника, и по Саакашвили", – сказал он.



"Никаких истерик, никаких криков не будет. Я не знаю, правда, как теперь сам Саакашвили будет объяснять наличие тоталитарного режима и полную подчиненность Банковой, как он утверждает, всего государственного и судебного аппарата. Как-то оно не стыкуется с его заявлениями о диктатуре", – заявил Луценко.



"Мы живем в демократии, наличие которой так резко отвергает господин Саакашвили. И я буду делать все, чтобы это была демократия – даже если ее решение не совпадают с ходатайствами Генпрокуратуры", – добавил он.