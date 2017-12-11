Суд оправдал скандального ректора, которому грозило 12 лет тюрьмы

Суд признал невиновным и оправдал экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника, которому грозило до 12 лет лишения свободы.

Об этом свидетельствует приговор Бородянского райсуда Киевской области от 5 декабря, информирует в понедельник издание "Наші гроші".

Согласно постановлению суда Мельника оправдали "в связи с недоказанностью состава преступления в его деянии". Дело вела прокуратура Киевской области.

Суд признал необоснованными доводы стороны обвинения, что отчуждение в 2007-2008 годах четырех гособъектов недвижимости, которые были на балансе университета, в пользу ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия" состоялось с нарушением, в частности, по явно заниженным ценам.

Гражданский иск университета о возмещении 33,44 млн грн. имущественного ущерба суд в соответствии тоже не удовлетворил.

Вместе с тем, суд признал подтвержденным, что отчуждение указанных в обвинительном акте объектов недвижимого имущества было осуществлено университетом с нарушением требований Порядка отчуждения объектов госсобственности.

Речь идет о помещении магазина и кафетерия площадью 469 кв м по ул.Северная, 79-б в г. Ирпень, реабилитационно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" площадью 7870 кв м по ул. Кирова, 3 в с. Ворзель, комплексе зданий площадью 1109 кв м по вул.Годованца, 1 в г. Каменец-Подольский, нежилых домах и зданиях площадью 2683 кв м по ул.Элеваторная, 8-б в г. Симферополь.

Эти объекты в 2007-2008 гг купило ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия", учредителями которого были жена Мельника Татьяна (в 2003-2007), сын Максим Мельник (в 2007-2011) и тесть Владимир Щербань (с 2011 и до сих пор ). Обязанности руководителя фирмы выполняет племянник экс-ректора Роман Мельник.

После покупки, почти все эти помещения фирма затем начала сдавать госуниверситету в аренду.

Как указывало следствие и признал суд, госуниверситет не имел права продавать указанные объекты, поскольку ни Государственная налоговая инспекция Украины, ни Фонд госимущества необходимых разрешений и согласований не предоставляли.

При этом следствие указывало, что при незаконном отчуждении имущества состоялась растрата имущества стоимостью 33,44 млн грн - это стоимость всех этих объектов. Отмечалось, что родственники Мельника за указанные объекты недвижимости заплатили втрое меньше - 10,87 млн грн.

Признавая Мельника невиновным, суд отметил, что в обвинительном акте Мельнику не указан такой признак преступления по ч.5 ст.191 УК как злоупотребление службой лицом своим служебным положением.

Сам Мельник на судебном заседании подтвердил, что "лично он не занимался продажей объектов недвижимости, а дал соответствующие поручения проректору и помощникам ректора".

При этом он заявил, что о том, что эти объекты купила фирма его жены, в настоящее время бывшей, и сына, "узнал уже после проведения торгов и не имел отношения к этой процедуре".

Как известно, обвинительный акт в отношении Петра Мельника по указанному эпизоду был направлен в июле 2016 году в Ирпенский городской суд.

Однако, после заявленных судьями этого суда самоотводов дело было направлено на рассмотрение в Бородянский райсуд.

В июле 2013 года Мельник был задержан сотрудниками милиции в собственном кабинете при получении взятки. 7 августа на него надели специальный браслет, который позволяет отслеживать все перемещения арестованного. В ночь на 9 августа Мельник снял браслет и исчез в неизвестном направлении, а затем нашелся в США.

После победы Майдана экс-ректор вернуся в Украину.

В июле 2015 года Мельнику предъявили новое подозрение в другом деле о хищении.