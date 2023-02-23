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Новый министр обороны Германии "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия – экс-посол Мельник

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 01:49
Андрей Мельник. Скрин из видео

Новый министр обороны Германии Борис Писториус "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия для Украины.

Источник: экс-посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Господин Писториус совсем другого формата, чем госпожа Ламбрехт (предшественница ред.). Он, думаю, хочет войти в историю именно как тот, кто сломал эту сдержанность Берлина (в вопросе предоставления оружия для Украины ред.). И мы видим, что именно благодаря его лидерской позиции внутри правительства этот лед начинает таять.

Это выбор (министра обороны ред.) не просто удачный, а суперудачный. Буквально за те несколько недель, которые он у власти, он успел благодаря своим решениям, которые разблокировал, стать самым популярным политиком в Германии по состоянию на сейчас (хотя еще три месяца назад он даже не фигурировал в этих рейтингах)".

Предыстория: Социал-демократ Борис Писториус был назначен новым министром обороны Германии в январе 2023 года.

Его предшественница Кристине Ламбрехт подала в отставку на фоне критики ее действий по программам по модернизации немецкой армии и по поставкам вооружений Украине.

Темы: МельникГерманияоружиеУкраина
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