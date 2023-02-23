Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый министр обороны Германии "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия – экс-посол Мельник

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 00:49
Новый министр обороны Германии сломал сдержанность Берлина в вопросе оружия – экс-посол Мельник
Андрей Мельник. Скрин из видео

Новый министр обороны Германии Борис Писториус "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия для Украины.

Источник: экс-посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Господин Писториус совсем другого формата, чем госпожа Ламбрехт (предшественница ред.). Он, думаю, хочет войти в историю именно как тот, кто сломал эту сдержанность Берлина (в вопросе предоставления оружия для Украины ред.). И мы видим, что именно благодаря его лидерской позиции внутри правительства этот лед начинает таять.

Реклама:

Это выбор (министра обороны ред.) не просто удачный, а суперудачный. Буквально за те несколько недель, которые он у власти, он успел благодаря своим решениям, которые разблокировал, стать самым популярным политиком в Германии по состоянию на сейчас (хотя еще три месяца назад он даже не фигурировал в этих рейтингах)".

Предыстория: Социал-демократ Борис Писториус был назначен новым министром обороны Германии в январе 2023 года.

Его предшественница Кристине Ламбрехт подала в отставку на фоне критики ее действий по программам по модернизации немецкой армии и по поставкам вооружений Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МельникГерманияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Мельник
Немецкие СМИ узнали возможную кандидатуру нового посла Украины
Посол Мельник: Шольцу не хватает лидерства и смелости
Посол Украины: канцлер Шольц изображает из себя "обиженную колбасу"
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: