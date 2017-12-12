Рассмотрение дела Плотницкого по сбитому Ил-76 снова перенесли

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Вторник, 12 декабря 2017, 20:06

Из-за самоотвода судьи Красногвардейский райсуд Днепра не стал рассматривать дело против главарей ОРЛО Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева по сбитому военному самолету Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

12 декабря судья Константин Дружинин заявил о самоотводе. Его он объяснил тем, что адвокат семей погибших военных Виталий Погосян также предоставляет адвокатские услуги его жене, и судью могут заподозрить в предвзятости.

Суд удовлетворил самоотвод судьи и принял решение об изменении состава судейской коллегии.

Отмечается, что дата следующего заседания не определена. Это возмутило семьи погибших военных, которые заявляют о затягивании процесса.

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.

На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.

13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.

Темы: суд Донбасс АТО катастрофы
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